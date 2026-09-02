Dna, scoperti oltre 1.200 geni che "influenzano" il carattere delle persone

All'analisi hanno partecipato anche ricercatori italiani dell'Istituto di ricerca genetica e biomedica e dell'Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso" del Cnr di Cagliari e Napoli, e dell'Università di Sassari. Esaminando il Dna e le risposte fornite a un questionario da ciascuno del milione di partecipanti, gli studiosi hanno identificato 1.260 varianti genetiche legate alle cinque categorie nelle quali sono divisi i tratti della personalità umana.