Ottenuto il primo batterio "zombie": vive con il Dna di un'altra specie

L’esperimento per ora è online nella piattaforma bioRxiv, che accoglie ricerche non ancora sottoposte all’esame della comunità scientifica, e si deve al pioniere delle ricerche sulla vita sintetica, Craig Venter, e all’istituto di San Diego che porta il suo nome. È la prima volta che in un batterio viene trasferito il Dna di un’altra specie. Finora, infatti, i batteri sono stati modificati solo utilizzando il Dna della stessa specie. Il risultato appena pubblicato è il punto di arrivo di una strada inaugurata più di quindici anni fa, quando una ricerca coordinata da Venter aveva ottenuto la prima cellula sintetica: i ricercatori avevano costruito al computer e sintetizzato il genoma del batterio Mycoplasma mycoides in modo da renderlo resistente a un antibiotico e poi lo avevano trapiantato in batteri vivi di una specie molto simile, il Mycoplasma capricolum.