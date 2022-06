Scoperto un batterio gigante visibile a occhio nudo: è lungo un centimetro

Una struttura interna molto complessa -

talmente lunga da poter essere osservata a occhio nudo.

dimensioni fuori dal comune

Il batterio, Thiomargarita magnifica, è costituito da un’unica grande cellula filamentosa,Il suo materiale genetico non si trova libero all’interno di un'unica cellula, com’è tipico dei batteri, ma è racchiuso all’interno di più strutture, composte da diverse membrane. Si tratta di caratteristiche interne decisamente più complesse che non erano mai state registrate prima in nessun altro batterio. Secondo gli autori dello studio, proprio l'insieme di queste proprietà potrebbe aver permesso al batterio di raggiungere le sue

La scoperta -

Lawrence Berkeley National Laboratory

Pubblicata sulla rivista Science, la ricerca è stata condotta dal, in California. Questa scoperta conferma le ipotesi sull’esistenza di batteri molto più grandi di quelli finora identificati e potrebbe aprire la strada a nuove ricerche utili per comprendere meglio le loro caratteristiche.

La proliferazione del batterio -

tra le mangrovie

grandi quantità di zolfo

Il gruppo di ricerca vuole capire se Thiomargarita magnifica sia tipico esclusivamente della zona di Guadalupa e degli ecosistemi in cui è stato osservato,, o se sia presente anche in altre aree del mondo. La presenza disembra essere determinante per la proliferazione di questo batterio, che si nutre proprio delle molecole dello zolfo.