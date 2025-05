Isolato un nuovo batterio sulla Stazione spaziale cinese: "Mai visto sulla Terra"

Non è ancora stato stabilito se Niallia tiangongensis rappresenti realmente una minaccia per la salute degli astronauti della Tiangong. Ma la probabilità c'è, data la capacità del suo cugino di causare sepsi nei pazienti immunodepressi. E gli scienziati proseguono le analisi: secondo la ricerca pubblicata sull'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, l'approfondimento degli studi sul comportamento di questo batterio potrebbe anche portare a realizzare nuove protezioni per la salute degli astronauti e per la funzionalità dei veicoli spaziali durante le missioni di lunga durata. Perché scoprire come si comporta e come si evolve esattamente il nuovo batterio potrebbe permettere di "copiarne" il comportamento. E garantire altrettanta resistenza a stress estremi anche agli astronauti.