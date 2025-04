Intorno alla Terra una nuvola di 1,2 milioni di detriti spaziali

I modelli ottenuti con il sistema Master indicano che alla quota di 550 chilometri dalla Terra i detriti abbiano raggiunto un ordine di grandezza tale da rappresentare una minaccia per i satelliti attivi. A moltiplicare costantemente i rischi ci sono poi le collisioni che frammentano ulteriormente i detriti in orbita. Secondo i modelli dell'Esa le frammentazioni avvenute nel 2024 hanno fatto aumentare i detriti in orbita di almeno 3.000 unità, considerano solo quelli tracciati. Aumenta comunque il numero dei rientri controllati dall'orbita, soprattutto di satelliti in conseguenza, si legge nel rapporto, di una "migliore conformità alle linee guida per la mitigazione dei detriti spaziali per rimuovere i satelliti alla fine del loro ciclo di vita dalle orbite". Buone notizie anche per i rientri controllati dei lanciatori, che nel 2024 hanno superato per la prima volta quelli dei rientri incontrollati.