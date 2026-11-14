Le forme principali sono due. "Il diabete di tipo 1 riguarda circa il 5-10% dei casi e compare spesso in giovane età: il pancreas non produce insulina e serve la terapia insulinica per tutta la vita. Il tipo 2 copre invece oltre il 90% delle diagnosi ed è legato sia alla predisposizione familiare sia a sedentarietà, sovrappeso e cattive abitudini a tavola". Il rischio maggiore, soprattutto all'esordio, è non accorgersene. "Sintomi classici come sete intensa, bisogno frequente di urinare e vista offuscata arrivano solo quando la glicemia è già molto scompensata", avverte lo specialista. "Valori a digiuno stabilmente sopra i 100 milligrammi per decilitro indicano già un'alterata glicemia, mentre oltre i 126 si entra nella diagnosi vera e propria. Trascurare questi parametri espone nel tempo cuore, arterie, reni, retina e nervi periferici a danni seri".