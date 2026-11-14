Salute e prevenzione

Diabete, milioni di casi nascosti in Italia: dai sintomi ai consigli per prevenirlo

In Italia il diabete riguarda 3,8 milioni di persone, ma oltre un milione non lo sa: dai segnali silenziosi alle regole quotidiane per tenere sotto controllo la glicemia

14 Nov 2026 - 12:44
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Il diabete continua a crescere in silenzio e riguarda ormai milioni di cittadini, spesso senza che se ne accorgano. In Italia convivono con la malattia circa 3,8 milioni di persone, il 6,4% della popolazione, ma oltre un milione non sa di averla, secondo i dati dell'Italian Barometer Diabetes Report 2026. Una tendenza che ricalca l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: a livello globale i pazienti sono 830 milioni e più del 40% non ha ancora una diagnosi. Per capire come giocare d'anticipo e gestire la patologia senza rinunce, dal controllo quotidiano della glicemia fino all'attività agonistica, a fare il punto a Tgcom24 - in occasione della Giornata mondiale del diabete - è il dottor Marco Missaglia, medico chirurgo, specialista in Scienza dell'Alimentazione ed Endocrinologia Sperimentale.

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Che cos'è il diabete, le differenze tra tipo 1 e tipo 2 e i segnali d'allarme

  "Il diabete mellito è una malattia cronica in cui l'organismo non riesce più a regolare correttamente i livelli di zucchero nel sangue", spiega il dottor Missaglia. In pratica, il glucosio ricavato dal cibo fatica a entrare nelle cellule per fornire energia e resta in circolo in eccesso, spesso per colpa di un problema legato all'insulina, l'ormone prodotto dal pancreas che regola questo meccanismo.

Le forme principali sono due. "Il diabete di tipo 1 riguarda circa il 5-10% dei casi e compare spesso in giovane età: il pancreas non produce insulina e serve la terapia insulinica per tutta la vita. Il tipo 2 copre invece oltre il 90% delle diagnosi ed è legato sia alla predisposizione familiare sia a sedentarietà, sovrappeso e cattive abitudini a tavola". Il rischio maggiore, soprattutto all'esordio, è non accorgersene. "Sintomi classici come sete intensa, bisogno frequente di urinare e vista offuscata arrivano solo quando la glicemia è già molto scompensata", avverte lo specialista. "Valori a digiuno stabilmente sopra i 100 milligrammi per decilitro indicano già un'alterata glicemia, mentre oltre i 126 si entra nella diagnosi vera e propria. Trascurare questi parametri espone nel tempo cuore, arterie, reni, retina e nervi periferici a danni seri".

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Dott. Marco Missaglia, medico chirurgo e specialista in Scienza dell'Alimentazione ed Endocrinologia sperimentale.

Dalle fibre alla camminata dopo i pasti: come evitare i picchi glicemici a tavola

  "Prevenire a tavola non significa sottoporsi a una dieta triste mangiando poco, ma scegliere meglio", spiega il dottor Missaglia. "Bisogna ridurre zuccheri semplici e farine raffinate, preferendo cereali integrali, pasta cotta al dente e abbinamenti con le verdure, perché le fibre rallentano l'assorbimento del glucosio e frenano i picchi glicemici". Indicazioni che diventano ancora più preziose in gravidanza, quando un controllo mirato come la curva da carico - l'esame che misura la risposta glicemica dopo l'assunzione di una soluzione zuccherina - aiuta a intercettare il diabete gestazionale e a tutelare madre e nascituro. Eppure le abitudini degli italiani vanno spesso nella direzione opposta. Stando a una ricerca AstraRicerche per Unione Italiana Food, il 91,5% mette in atto gesti quotidiani a rischio: il 63,4% mangia davanti a uno schermo, il 54,3% resta seduto subito dopo aver mangiato e il 50,6% fa spuntini dolci a stomaco vuoto. Senza contare che il 58% ignora che cosa sia l'emoglobina glicata, l'esame decisivo per misurare l'andamento medio degli zuccheri degli ultimi due o tre mesi, a cui andrebbe sempre affiancata una camminata quotidiana di almeno mezz'ora.

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In pista senza pregiudizi: il caso di Anna Arnaudo

  Che il diabete non debba fermare nemmeno lo sport di alto livello lo dimostra Anna Arnaudo, mezzafondista azzurra con diabete di tipo 1 e Ambassador della Federazione delle Società Diabetologiche Italiane (FeSDI). A inizio novembre l'atleta ha conquistato il titolo di vicecampionessa italiana di mezza maratona a Padenghe sul Garda, correndo i 21 chilometri in 1 ora, 12 minuti e 28 secondi: una prova di resistenza che richiede un equilibrio millimetrico tra sforzo, alimentazione e insulina. 

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"Convivere con il diabete richiede attenzione, preparazione e responsabilità, ma non significa dover rinunciare agli obiettivi più ambiziosi", sottolinea Arnaudo. "Un atleta dovrebbe poter essere valutato per le sue condizioni reali, per la sua preparazione e per i risultati che riesce a raggiungere, non essere escluso a priori esclusivamente per una diagnosi". Il suo traguardo rilancia l'appello delle società scientifiche FeSDI e SID ai ministri Abodi, Crosetto e Schillaci per cancellare le norme che ancora oggi vietano agli atleti con diabete l'ingresso nei gruppi sportivi militari e dei Corpi dello Stato.

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Sensori e nuovi farmaci: perché la continuità delle cure fa la differenza

  Anche la gestione quotidiana della malattia sta cambiando grazie a tecnologie e terapie di nuova generazione, a patto di non abbassare la guardia. Secondo il report Dexcom presentato al congresso EASD, il 94% delle persone con diabete di tipo 2 che usa il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) gestisce la patologia con maggiore autonomia, ma il 55% conosce poco questi sensori e restano disparità di accesso tra le regioni. "Vedere con continuità l'andamento della glicemia permette di capire meglio gli effetti delle proprie scelte e può favorire l'aderenza al percorso terapeutico", osserva Basilio Pintaudi, diabetologo dell'Ospedale Niguarda di Milano.

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La costanza resta decisiva anche con gli agonisti del recettore GLP-1, i farmaci che aiutano a regolare gli zuccheri e il peso corporeo. Uno studio dell'Associazione Medici Diabetologi pubblicato su The Lancet Regional Health – Europe su oltre 80.000 pazienti italiani rileva che chi interrompe la terapia ha un rischio doppio di infarto, ictus o morte rispetto a chi la prosegue.

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"Questi risultati pongono il tema di come garantire la continuità del trattamento nel tempo", commenta Antonio Ceriello, coordinatore dello studio. Proprio contro il rischio del fai da-te mette in guardia anche il dottor Missaglia: "Questi farmaci offrono una protezione cardiovascolare importante e aiutano a ridurre il peso, ma hanno controindicazioni precise, vanno sempre prescritti dal medico e non sostituiscono mai una corretta alimentazione e l'attività fisica".

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