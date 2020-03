Coronavirus, Medigas scende in campo per l’emergenza sanitaria in Italia

Durante l'emergenza coronavirus , numerose aziende sono scese in campo per offrire soluzioni valide ed efficaci: tra queste c'è Medigas . Con grande sforzo è stato attivato in tempo record un comitato di crisi per garantire a oltre novecento pazienti Covid-19 un servizio a domicilio, nelle aree più critiche di Bergamo e Brescia e del Veneto. Oltre settanta ventilatori da terapia intensiva, inoltre, sono stati installati presso i reparti Covid-19.

Più di 900 pazienti sono stati immediatamente forniti di ossigeno terapeutico a domicilio, permettendo loro di superare crisi respiratorie dovute al Covid-19. I servizi offerti di home care provider sono in grado di mantenere la continuità delle cure e dei trattamenti ricevuti in ospedale, ma nell'ambiente familiare della propria casa. In questo modo, non solo il paziente si sente maggiormente a proprio agio, ma si assiste a una riduzione dei costi assistenziali pubblici sanitari e alla diminuzione dei ricoveri ospedalieri.

“Tutto questo non sarebbe possibile senza i professionisti che gestiscono questi servizi, dichiara Giancarlo Fontana, direttore generale Medigas Italia -. Ogni operatore è in grado di comprendere perfettamente i rischi della sua attività. Siamo ammirati del loro impegno e della loro disponibilità nonostante le giornate siano sempre più lunghe e frenetiche".

“Ci prendiamo cura dei pazienti – prosegue Fontana - e in questi momenti si scopre uno spirito di sacrificio indomabile, un atto di responsabilità verso il lavoro che non mostra fatica, si lavora senza sosta e senza polemica. Un impegno collettivo straordinario, impressiona osservare come i nostri dipendenti si prendono cura dei pazienti, gestiscono la paura nascondendola dietro la mascherina e le tute protettive. Ci ricorderemo di questi giorni e ci ricorderemo di chi, è stato vicino alle persone ammalate, per affrontare la difficoltà sanitaria e tutelare la salute degli italiani.”