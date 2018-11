Tav, Appendino: "Nessun simbolo comunale al corteo dell'8 dicembre"

Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, dice "no" alla sfilata di simboli istituzionali del Comune durante la manifestazione dell'8 dicembre organizzata dai No Tav. Il gonfalone della Città metropolitana "per loro natura rappresenta la sensibilità di un'intera comunità", ha sottolineato la prima cittadina, precisando tuttavia di "condividere" la posizione del consiglio comunale sulla linea ferroviaria Torino-Lione.