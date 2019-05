Incontrando i giornalisti all'esterno dell'ospedale, Berlusconi ha rassicurato sulle sue condizioni, sottolineando che "tutti i valori fondamentali sono a posto". Poi è tornato a parlare di politica. "L'ho promesso a chi mi ha curato: farò campagna elettorale le ultime due settimane prima del voto, così potrò mettermi in contatto bene con gli italiani e cercare di far capire in che situazione siamo. Una situazione che mi dà grave preoccupazione". "Credo che non farò comizi pubblici - ha aggiunto il leader di Forza Italia -, basterà fare campagna elettorale attraverso giornali, radio e tv".



"Il nostro obiettivo è trovare una nuova maggioranza" - Berlusconi ha spiegato che l'obiettivo per Forza Italia è ora quello di trovare una nuova maggioranza. "Ci siamo dati una missione per l'Italia, quella di avere dei voti che uniti a qualche voto negativo degli alti partiti che oggi stanno insieme al governo possano dare la possibilità di un nuovo governo". "Questo - ha sottolineato - con una maggioranza da trovare in Parlamento o con nuove elezioni".



"Siamo di fronte a una situazione grave, a un governo che sa fare una cosa sola: litigare. Per il resto - ha aggiunto Berlusconi - ha portato l'Italia a decrescere, non ci sono posti di lavoro, troppe aziende chiudono, l'anno scorso 285mila giovani sono stati costretti ad emigrare all'estero per cercare un lavoro. Ci sono troppe cose che non vanno, e soprattutto in prospettiva non c'è alcuna cosa positiva all'orizzonte". Dopo le elezioni del 26 maggio, la speranza del leader azzurro è che cambi qualcosa nel rapporto fra Salvini e i Cinquestelle. "Spero che possa cambiare - ha detto - e d'altronde non è possibile avere un coacervo di persone così distanti che sembra che sappiano far bene una cosa sola, litigare".