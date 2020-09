Riaperti i seggi per referendum e regionali: si vota fino alle 15

Si sono riaperti i seggi per la seconda giornale di voto per il referendum costituzionale, le suppletive del Senato, le regionali e le amministrative. Nel primo giorno di votazione l'affluenza è stata del 39,38% per il referendum e del 41,37% per le regionali.. Alla chiusura dei seggi, alle 15, seguiranno gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno martedì.