Regionali in Sardegna, Grillo: "Forse il M5s non è all'altezza"

Il fondatore del M5s, Beppe Grillo, è intervenuto sulle elezioni regionali in Sardegna dopo il tonfo del Movimento. "In Sardegna prima si pensa alla pecora e poi ai pastori. La democrazia e la politica si stanno decentrando, ma non sanno cosa succede nella periferia. Forse non siamo all'altezza, forse siamo principianti come dicono. Il Movimento è nato per dare uno strumento ai cittadini anche con Rousseau", ha affermato Grillo.