Raggi, M5s: "Da Lega goffa ripicca, sindaco nemmeno indagato"

"La richiesta leghista di dimissioni del sindaco Raggi" è "una goffa ripicca". Così il Movimento 5 Stelle commenta le reazioni del Carroccio alle notizie sul caso Ama che coinvolgono il primo cittadino di Roma, Virginia Raggi. "Goffa - continuano i Cinquestelle - perché parte in un momento in cui peraltro non c'è nessuna notizia di indagine in corso, mentre sull'indagine nei confronti di Siri sembra esserci la mafia di mezzo. Non scherziamo".