Pd, Minniti scioglie la riserva e scende in campo per la segreteria

Marco Minniti si candida per la segreteria del Pd. L'ex ministro dell'Interno scioglie la riserva in un'intervista a La Repubblica. "Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio - precisa -. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di dover restituire qualcosa". Minniti ha risposto dunque all'appello che gli hanno rivolto oltre 500 sindaci del centrosinistra.