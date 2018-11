Pd, Martina conferma le dimissioni da segretario e convoca il congresso

Direzione del Pd a Roma: presenti tutti i big, tranne Matteo Renzi Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Ansa 18 di 23 Ansa 19 di 23 Ansa 20 di 23 Ansa 21 di 23 Ansa 22 di 23 Ansa 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Martina: "Il nostro nemico è la destra" - Dopo aver confermato le dimissioni, Martina ha precisato: "Ricordiamoci tutti che il nostro nemico è la destra e a nessuno di noi è consentito giocare tatticamente in maniera compulsiva su questo percorso congressuale. Capita che noi non riusciamo a fare prevalere gli elementi che ci uniscono da quelli che ci dividono. In questi lunghi mesi abbiamo iniziato il lavoro di ricostruzione. Sono consapevole che è solo un pezzo di un impegno più radicale che dobbiamo mettere in campo nella fase nuova che si è aperta dopo il 4 di marzo".



Gentiloni: "Nessuna lite nel partito" - A margine dell'assemblea è intervenuto anche l'ex premier, Paolo Gentiloni, che ha sottolineato come nel Pd non è in atto "nessuna lite" e che è auspicabile che il nuovo segretario venga eletto "nella prima parte di febbraio".



Zingaretti: "Il Pd non chieda di pagare per votare alle primarie" - Il Pd non deve chiedere un euro a chi vota alle primarie per il segretario, è giusto sollecitare una "sottoscrizione", ma lasciando anche la possibilità di votare senza versare soldi. Lo ha detto Nicola Zingaretti, lasciando l'assemblea del partito. "Mi permetto di suggerire a chi scriverà le regole: facciamo partecipare tutti. Chi verrà ai gazebo dovrà sottoscrivere, ma eliminiamo quell'euro, quei due euro che chiediamo a persona per votare", ha aggiunto.



Assemblea sciolta, aperte le procedure per il congresso - L'Assemblea nazionale del Pd ha determinato il proprio scioglimento, aprendo così il percorso congressuale. Lo ha annunciato il presidente Matteo Orfini che ha chiuso i lavori. Ora si riunirà la direzione del partito che nominerà la Commissione del congresso, chiamata a redigere il regolamento del congresso stesso che dovrà essere approvato da una successiva Direzione nella quale verrà stabilita la data delle primarie.



Assente Matteo Renzi - Tra i big del partito assente Matteo Renzi che, secondo quanto riferito da un parlamentare a lui molto vicino, non sarà protagonista del prossimo congresso. Il suo impegno principale, infatti, sarà quello di svolgere al meglio il ruolo di senatore e di dare una mano in campagna elettorale per le amministrative di Firenze a sostegno di Dario Nardella.