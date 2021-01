Governo, Maria Elena Boschi al Tg4: "C'è stata chiusura da parte di Conte"

Maria Elena Boschi ha spiegato al Tg4 la rottura tra Italia Viva e il governo Conte. "C'è stata una chiusura da parte del premier. Noi abbiamo ribadito che il tema importante è come poter aiutare gli italiani e come avere un governo che funzioni meglio", ha detto. "Mi sarei aspettata qualche parola diversa da Conte sui temi da noi posti, a partire dalle risorse del Mes", ha aggiunto la capogruppo di Italia Viva alla Camera.

Il Mes, ha proseguito la Boschi, "può essere utilizzato per le spese sanitarie, ed è anche gravato da minori interessi rispetto ad esempio al Recovery fund: 37 miliardi subito disponibili, che potrebbero liberare risorse del Recovery fund per altre finalità. Dire no oggi per motivi ideologici è una responsabilità che si sta assumendo questo governo e noi non vogliamo essere corresponsabili".

Secondo la capogruppo di Italia Viva, "dall'atteggiamento che ha avuto in aula, credo che Conte sia convinto di avere i numeri. Sono più delicati al Senato, quindi tutta l'attenzione è puntata su domani. Non credo che abbiano 161 voti, la maggioranza assoluta al Senato".