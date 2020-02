Governo, Conte: "Mi fido di Renzi? Non do spazio ai personalismi"

Sulle tensioni a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte auspica un "lavoro di squadra" e spiega: "Se mi fido di Renzi? Io mi fido del programma che abbiamo e del fatto che ci siano forze di governo che si assumono la responsabilità di camminare insieme. Io non ho alcun problema con Renzi come con gli altri. Se devo lavorare per il programma ho una tale responsabilità politica che metto da parte ogni personalismo".