Caro energia, Giorgia Meloni: "Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa"

Con Bruxelles, ha ammesso la premier, "c'è un'interlocuzione in corso, chiaramente rispetto allo scenario noi lavoriamo perché si trovi un accordo e il prima possibile si possa tornare alla normalità. Siamo molto impegnati, soprattutto a livello diplomatico su questo obiettivo. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi". Anche perché, ha aggiunto Meloni: "Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi". Oltre alle misure d'emergenza, che possono tamponare la situazione, il governo pensa anche a soluzioni più stabili e di lungo periodo. "Qualche decennio fa questa nazione ha deciso di rinunciare all'energia nucleare e lo abbiamo pagato", ha ricordato la premier. "Oggi questo governo ha avuto il coraggio di riaprire questo capitolo e di riaprire la produzione dell'energia nucleare in Italia. Un modo veloce, sicuro, pulito ed efficace per tutti i prezzi e per garantire quell'energia che serve a un paese manifatturiero importante come l'Italia molto esposto a crisi come quelle che stiamo vivendo".