Venezia, il neo sindaco Venturini: "Adesso sento il peso della responsabilità"

Sorridente e rilassato, nel giorno del trionfo, Simone Venturini diventa sindaco di Veneza a 38 anni, ma ad appena 22, nel 2010, era entrato in consiglio comunale. Gli scout, il volontariato cattolico, i primi passi in politica con l'Udc, Venturini, nato a Marghera, è cresciuto nella terraferma veneziana, e solo da poco, con la moglie Carolina, ha preso casa in centro storico. Forse nemmeno lui, eletto al primo turno con oltre il 51 per cento, si aspettava un successo di queste proporzioni, ma adesso viene il difficile: "Sento il peso della responsabilità".