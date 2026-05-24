Patto di stabilità, Lagarde: "Scostamento Italia? Dobbiamo attenerci alle regole"

"Dobbiamo attenerci alle regole di deficit, debito, bilancio, e operare all'interno di queste regole", ha affermato la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. La governatrice della Bce ha risposto così a una domanda sulla richiesta dell'Italia di derogare al Patto di stabilità per compensare lo shock energetico. "È importante anzitutto agire tutti insieme come europei anziché cercare percorsi diversi. I nostri nemici sarebbero entusiasti di una frammentazione", ha aggiunto Lagarde.