LA PRESIDENTE DELLA BCE

Patto di stabilità, Lagarde: "Scostamento Italia? Dobbiamo attenerci alle regole"

"Dobbiamo agire insieme come europei"

24 Mag 2026 - 21:59
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"Dobbiamo attenerci alle regole di deficit, debito, bilancio, e operare all'interno di queste regole", ha affermato la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. La governatrice della Bce ha risposto così a una domanda sulla richiesta dell'Italia di derogare al Patto di stabilità per compensare lo shock energetico. "È importante anzitutto agire tutti insieme come europei anziché cercare percorsi diversi. I nostri nemici sarebbero entusiasti di una frammentazione", ha aggiunto Lagarde.

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