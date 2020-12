Dpcm Natale, premier Conte parlerà in diretta alle 20:15

Ansa

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm entro questa sera e parlerà in diretta alle 20:15. In attesa di avere tutte le restrizioni e regole, al momento è già stato approvato il decreto relativo agli spostamenti, che vieta dal 21 dicembre al 6 gennaio ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, anche se sono zona gialla.