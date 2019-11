Di Maio: "Negli ultimi 18 mesi mi hanno incolpato di tutti i problemi dell'Italia"

Ospite di Barbara Palombelli a "Stasera Italia", Luigi Di Maio si è espresso su diversi temi, in particolare in merito alla vicenda dell'ex Ilva: "Il presidente del Consiglio è andato a Taranto e ci ha messo la faccia. Non si è nascosto nel palazzo e per questo lo apprezzo. Ed è andato a prendersi anche qualche manifestazione di dissenso, perché in quella città ci sono persone che chiedono di respirare e altre persone che chiedono invece di lavorare". E aggiunge: "L'avevamo risolta. Una mattina Arcelor Mittal si è svegliato e ha detto 'abbiamo sbagliato i conti'. Le cambiali però nessun imprenditore ha il favore che gliele paghi lo Stato".

Il ministro degli Esteri risponde poi con una certa serietà a una domanda della conduttrice: "Matteo Renzi è invecchiato improvvisamente quando è arrivato Di Maio. Le imputano molto la gioventù?". Di Maio ribatte: "No, mai in maniera manifesta. Non sento mai dire che sono troppo giovane. Sicuramente, negli ultimi diciotto mesi da ministro mi hanno incolpato di tutti i problemi e i mali dell'Italia che quelli di 30 anni prima non avevano risolto".