Di Maio: "Senza intesa con Libia salta 'tappo' a 700mila migranti"

"In Libia ci sono centinaia di migliaia di migranti a piede libero che non sono nei centri. Se si pensa di far saltare la missione della guardia costiera libica, togliamo un potenziale tappo a quei 700mila migranti". Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo del M5s, Luigi Di Maio, in merito al rinnovo del memorandum tra Italia e Libia.