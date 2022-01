Da De Nicola a Mattarella, voti e scrutini per eleggere i 12 presidenti

Ansa

L'elezione al Colle è uno snodo fondamentale per la politica e la storia italiana. I tempi per la votazione del Presidente rispecchiano equilibri e clima del Paese. Così Pertini detiene ancora il record di preferenze conquistate, Leone quello del maggior numero di scrutini prima di essere eletto. Il nome di Ciampi fu invece quello scelto in minor tempo. Ecco come sono andate le 13 votazioni del capo dello Stato nella storia italiana (Napolitano è l'unico ad essere stato eletto per due volte consecutive).