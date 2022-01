"Striscia la notizia", Enrico Lucci entra nella squadra del tg satirico

Ufficio stampa

Da lunedì 24 gennaio Enrico Lucci debutta come inviato di "Striscia la notizia", il tg satirico di Antonio Ricci in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 (ore 20.35). Lucci, in diretta da Roma, presidierà l’ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale, a modo suo, la corsa al Colle per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.