A "Striscia la notizia" torna la storica coppia Greggio-Iacchetti

"Saluto e ringrazio Sergio Friscia e Roberto Lipari, brillante nuova coppia di Striscia la notizia", dichiara Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, "e do il più caloroso bentornato a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, superstar assolute del Tg satirico. Un ritorno atteso, che completa e illumina l’access prime-time di Canale 5. Un regalo perfetto per il pubblico, in vista delle prossime festività. Un’esplosione di leggerezza, ironia e intelligenza, frutto della funambolica mente di Antonio Ricci, autore geniale".

"Tornare a Striscia è come andare a mangiare il tiramisù a casa della mamma. È come tornare a scuola e ritrovare i compagni di classe. È come giocare tutte le sere in Champions e io faccio goal da 34 anni", commenta Ezio Greggio.

"Sono sempre emozionato, anche dopo 28 anni. È un buon segno, per me e soprattutto per Striscia", commenta Enzo Iacchetti.