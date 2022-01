Quirinale, Mattarella ha firmato il decreto per voto positivi al Covid

ansa

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto-legge contenente "disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica". I grandi elettori in isolamento o in quarantena perché positivi al Covid potranno quindi partecipare alle votazioni recandosi presso un apposito seggio drive in allestito nel parcheggio di Montecitorio.