Carlo Verdone: “Italiani stanchi di un governo ogni sei mesi”

Dal cinema, alla politica italiana. Carlo Verdone ricorda i suoi personaggi degli anni Ottanta commentando a “Stasera Italia” il rapporto Censis che descrive gli italiani come un popolo depresso, e disilluso, preoccupato per il futuro, soprattutto per il lavoro. “Adesso non riuscirei più a fare quei personaggi”, ammette l’attore-regista romano, “il coatto aveva una sua creatività, la periferia ha dato suggerimenti divertenti”.

Dal Censis esce un altro dato: quasi la metà degli italiani vuole un uomo forte al potere. La democrazia ha stancato? “Ma no, la gente è stanca dei governi che durano sei mesi”, spiega Verdone, “perché in così poco tempo non si riesce a fare niente”. E conclude: “Come fa un paese ad andare avanti quando si va a votare in continuazione?”.