Bologna, si difende il presunto spacciatore accusato da Salvini: "Non è vero niente, io vado a scuola"

Si difende e annuncia querele il tunisino a cui Matteo Salvini , al quartiere Pilastro di Bologna, ha chiesto se la sua famiglia spacciasse droga. Si tratta di un 17enne, che quando il leader della Lega ha citofonato a casa sua non c'era e che adesso vuole portare in tribunale la donna che ha accusato la sua famiglia davanti all'ex ministro, indicandogli la casa.

"I miei erano sconvolti" - Il giovane, contattato da Fanpage, ammette di aver spacciato in passato e racconta: "Sono pieno di precedenti, in passato ho fatto di tutto e di più, ma adesso vado a scuola, sono un ragazzo normalissimo, non mi manca niente". Dice che i suoi genitori sono rimasti sconvolti da quell'improvvisata e racconta: "Mia madre ha 67 anni, mio padre lavora tanto. Ci è rimasto malissimo. Anche mio fratello non fa queste cose, lui gioca a calcio".

Spiega poi che spesso incontra la signora che ha portato Salvini a casa sua quando esce con il suo cane. "A volte ci incrociamo", dice. "E adesso presenterò denuncia contro di lei".