"Mick è un artista straordinario. Quel mondo pop è completamente diverso da tutto ciò che conosco", ha raccontato il musicista alla BBC, ricordando anche un curioso episodio della loro prima collaborazione: "Avevo suonato in una versione dell'album solista di Mick Jagger, poi l'avevano scartata". Poco dopo era arrivata una telefonata inaspettata: "Puoi venire a Los Angeles domani per suonare in un'altra versione dello stesso album?". La sua risposta? "Mick Jagger? Certo!". A oltre trent'anni di distanza, i due sono tornati a lavorare insieme, questa volta per i Rolling Stones.