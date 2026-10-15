Rolling Stones in concerto a Milano, fan in delirio
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Sono passati appena tre mesi dall'uscita del loro ultimo album, ma i Rolling Stones non sembrano avere intenzione di fermarsi. A riaccendere l'entusiasmo dei fan è stato il sassofonista Courtney Pine, che durante un'intervista a BBC Radio 3 ha rivelato di essere tornato in studio di registrazione con Mick Jagger.
"Ho appena fatto un'altra sessione, un paio di settimane fa, con lui per i Rolling Stones". È bastata questa rivelazione, arrivata durante il programma Private Passions, per riaccendere le speranze dei fan che attendono un nuovo album della band britannica. A parlare è Pine, 62 anni, celebre sassofonista jazz che conosce bene Mick Jagger; i due avevano già collaborato nel 1993, quando Pine aveva partecipato alle registrazioni di Wandering Spirit, il terzo album solista del cantante.
"Mick è un artista straordinario. Quel mondo pop è completamente diverso da tutto ciò che conosco", ha raccontato il musicista alla BBC, ricordando anche un curioso episodio della loro prima collaborazione: "Avevo suonato in una versione dell'album solista di Mick Jagger, poi l'avevano scartata". Poco dopo era arrivata una telefonata inaspettata: "Puoi venire a Los Angeles domani per suonare in un'altra versione dello stesso album?". La sua risposta? "Mick Jagger? Certo!". A oltre trent'anni di distanza, i due sono tornati a lavorare insieme, questa volta per i Rolling Stones.
Mentre si moltiplicano le domande su un possibile nuovo progetto discografico, arriva anche un annuncio ufficiale: il 27 novembre uscirà Foreign Tongues, Loose Lips, una nuova edizione dell'ultimo disco della band con cinque registrazioni aggiuntive.Tra queste compare proprio una collaborazione con Pine.
Ma la domanda che incuriosisce maggiormente i fan resta un'altra: gli Stones stanno già preparando il prossimo disco? Per il momento non c'è alcuna conferma. Le recenti dichiarazioni di Pine non consentono di stabilire se la sessione sia collegata al materiale della deluxe o a un progetto successivo. Qualche indizio, però, arriva proprio da Jagger. Già a giugno il cantante aveva raccontato di aver cominciato a scrivere nuova musica, pur precisando che alcuni brani avrebbero potuto essere destinati ad altri artisti.
Resta poi l'incognita dei concerti. Mentre Jagger e Ronnie Wood hanno manifestato grande interesse per un ritorno sul palco, Keith Richards appare meno entusiasta all'idea di affrontare un'altra lunga tournée. Il 2026 è quindi trascorso senza un nuovo tour; chissà che qualcosa non cambi durante il 2027.
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