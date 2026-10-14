Pinguini Tattici Nucleari, il 4 dicembre esce il nuovo album "Replay"

Il 4 dicembre, uscirà "Replay", il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. Il disco, il sesto della band, arriva al termine di un'estate segnata dal successo di "Sorry Scusa Lo Siento", il primo singolo che ne ha anticipato l'uscita.
L'album
L'album nasce da un concetto che la band ha sempre trovato affascinante e da una domanda apparentemente semplice: "Da trentenni ci siamo chiesti: se dovessimo riassumere la nostra vita in qualche decina di azioni, cosa entrerebbe nella sequenza video e cosa ne rimarrebbe fuori?". "Generalmente si fa il replay degli avvenimenti importanti: azioni salienti, momenti di svolta o eventi decisivi. L'insieme dei replay di una partita, in poco tempo, dà un'idea di massima di come si sono svolti gli interi 90 minuti - racconta Riccardo Zanotti -. Potremmo dire che 'Replay' è un album con tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens. Le dosi sono state ben ponderate, perché siamo coscienti che l'eccesso di passato porta alla nostalgia, l'eccesso di presente alla moda e l'eccesso di futuro all'illusione. Vogliamo essere equidistanti da tutte e tre, in perfetto equilibrio. È pieno zeppo di canzoni tratte da storie e situazioni vere e reali, proprio perché un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto".
A giugno 2027 la band torna in tour negli stadi
La prossima estate, i Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti del Tour Stadi 2027, con cui torneranno a calcare per la terza volta i palchi dei principali stadi italiani. Il calendario, recentemente arricchito con i raddoppi di Torino e Milano e con l'annuncio della data di Napoli, attraverserà l'Italia tra giugno e luglio 2027. Ecco le date:
04 giugno 2027 – Bibione
08 giugno 2027 – Bologna
12 giugno 2027 – Torino
13 giugno 2027 – Torino
17 giugno 2027 – Milano
18 giugno 2027 – Milano
21 giugno 2027 – Padova
24 giugno 2027 – Bari
27 giugno 2027 - Napoli
03 luglio 2027 – Messina
08 luglio 2027 – Roma