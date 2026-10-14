Pinguini Tattici Nucleari, il 4 dicembre esce il nuovo album "Replay"

L'album nasce da un concetto che la band ha sempre trovato affascinante e da una domanda apparentemente semplice: "Da trentenni ci siamo chiesti: se dovessimo riassumere la nostra vita in qualche decina di azioni, cosa entrerebbe nella sequenza video e cosa ne rimarrebbe fuori?". "Generalmente si fa il replay degli avvenimenti importanti: azioni salienti, momenti di svolta o eventi decisivi. L'insieme dei replay di una partita, in poco tempo, dà un'idea di massima di come si sono svolti gli interi 90 minuti - racconta Riccardo Zanotti -. Potremmo dire che 'Replay' è un album con tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens. Le dosi sono state ben ponderate, perché siamo coscienti che l'eccesso di passato porta alla nostalgia, l'eccesso di presente alla moda e l'eccesso di futuro all'illusione. Vogliamo essere equidistanti da tutte e tre, in perfetto equilibrio. È pieno zeppo di canzoni tratte da storie e situazioni vere e reali, proprio perché un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto".