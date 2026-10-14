Il sesto

Pinguini Tattici Nucleari, il 4 dicembre esce il nuovo album "Replay"

A giugno 2027 la band torna in tour negli stadi

14 Ott 2026 - 16:04
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© Ufficio stampa

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Il 4 dicembre, uscirà "Replay", il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. Il disco, il sesto della band, arriva al termine di un'estate segnata dal successo di "Sorry Scusa Lo Siento", il primo singolo che ne ha anticipato l'uscita.

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L'album

 L'album nasce da un concetto che la band ha sempre trovato affascinante e da una domanda apparentemente semplice: "Da trentenni ci siamo chiesti: se dovessimo riassumere la nostra vita in qualche decina di azioni, cosa entrerebbe nella sequenza video e cosa ne rimarrebbe fuori?". "Generalmente si fa il replay degli avvenimenti importanti: azioni salienti, momenti di svolta o eventi decisivi. L'insieme dei replay di una partita, in poco tempo, dà un'idea di massima di come si sono svolti gli interi 90 minuti - racconta Riccardo Zanotti -. Potremmo dire che 'Replay' è un album con tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens. Le dosi sono state ben ponderate, perché siamo coscienti che l'eccesso di passato porta alla nostalgia, l'eccesso di presente alla moda e l'eccesso di futuro all'illusione. Vogliamo essere equidistanti da tutte e tre, in perfetto equilibrio. È pieno zeppo di canzoni tratte da storie e situazioni vere e reali, proprio perché un replay può fare di tutto, ma non essere disonesto". 

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A giugno 2027 la band torna in tour negli stadi

 La prossima estate, i Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti del Tour Stadi 2027, con cui torneranno a calcare per la terza volta i palchi dei principali stadi italiani. Il calendario, recentemente arricchito con i raddoppi di Torino e Milano e con l'annuncio della data di Napoli, attraverserà l'Italia tra giugno e luglio 2027. Ecco le date:

04 giugno 2027 – Bibione  
08 giugno 2027 – Bologna  
12 giugno 2027 – Torino
13 giugno 2027 – Torino   
17 giugno 2027 – Milano  
18 giugno 2027 – Milano  
21 giugno 2027 – Padova  
24 giugno 2027 – Bari  
27 giugno 2027 - Napoli   
03 luglio 2027 – Messina  
08 luglio 2027 – Roma 

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