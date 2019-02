La settimana delle stelle

Per i vip una settimana che profuma di fiori d'arancio: dalla proposta di nozze ricevuta da Serena Rossi in diretta tv alle pubblicazioni di Costanza Caracciolo e Christian Vieri, che si diranno "sì" entro l'estate. Melissa Satta, Marica Pellegrinelli e Chiara Ferragni si godono i loro figli al parco, mentre Meghan Markle in dolce attesa si regala un baby shower a New York da mezzo milione di dollari. Guarda cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...