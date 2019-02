Mauro Icardi, compleanno con Wanda sul lago di Como

Una festa intima sul lago di Como per Mauro Icardi che ha spento 26 candeline in famiglia. Dopo il tweet dell'Inter in cui la società comunicava di togliergli la fascia di capitano, nel giorno del compleanno arriva una pioggia social di auguri nerazzurri. Wanda Nara li posta insieme ai video in casa, una bella villa a Brienno, dove i bambini aspettano il papà per la sorpresa. “Love” scrive il calciatore in uno scatto abbracciato alla moglie.