Ancora festa in casa Icardi-Nara, tutti i campioni accorrono

“Gli auguri dei campioni per il mio campione” scrive Wanda Nara nelle Stories di Instagram postando i videomessaggi che i calciatori più quotati sul mercato hanno rivolto al suo Valentino Lopez, il maggiore della sua “squadra”, che ha spento 10 candeline. Da Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, dagli argentini agli italiani, dai palloni d'oro, passando per tutte le squadre del campionato italiano e non.

Wanda è riuscita a catturare un piccolo augurio personalizzato da ognuno di loro per il suo primogenito. Festa in tema nerazzurro con tanto di medaglie e coppa per i partecipanti, una miriade di palloncini “interisti”, dolci e leccornie di ogni genere. Per i bambini cena e torneo ai videogiochi, per i genitori una serata a tavola sereni a pochi passi dai loro ragazzi. Tutta la family Icardi al completo felice e perfetta. Anche questa volta l'organizzazione di Wanda è stata impeccabile...