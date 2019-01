Icardi e Wanda sempre in pista: 800mila euro di auto

Non passano certo inosservati quando girano per Milano in auto e nemmeno si può ignorare un garage così lussuoso. L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi adora i bolidi e alla moglie ne ha appena regalato uno. Secondo The Sun, il calciatore ha un parco auto da quasi 800mila euro. Lui ama customizzarli e così capita che i colori dell'auto siano gli stessi della squadra o che sulla targa compaia il nome di Wanda. Sfoglia la gallery e scopri cosa guidano...