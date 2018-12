Wanda Nara, “dietro le quinte” del compleanno più esplosivo

E' stato un lungo weekend di festeggiamenti per Wanda Nara che ha spento 30+2 candeline. Prima un mega party tra amici e parenti, poi sono arrivate le sorprese di Mauro Icardi (dall'abbraccio con la sorella di Wanda all'auto di grossa cilindrata infiocchettata per la moglie), infine i brindisi prima e dopo “Tiki Taka”. La moglie del calciatore si è presentata negli studi Mediaset più sensuale che mai con un miniabito in paillettes che metteva in risalto le sue curve bombastiche. E dietro le quinte via ai festeggiamenti: sfoglia la gallery e guarda tutti gli scatti di Wanda in festa...