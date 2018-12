Cristiano Ronaldo, che parco-auto! I figli girano per la casa in macchina

Si è classificato secondo e per un soffio non ha acchiappato l'ennesimo pallone d'oro, dopo anni di dominio conteso solo con Lionel Messi. Ma non se ne fa un cruccio Cristiano Ronaldo, che di casa a Torino si diverte con la sua super famiglia. Si dice che sia appassionato di bolidi di lusso e il suo parco auto sia da sogno. E i suoi bambini? Non sono da meno e in caso girano solo a bordo di mini-macchinine telecomandate “di grossa cilindrata”.