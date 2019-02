Belen “sfila” senza reggiseno e scosciata a Milano

Arriva in ritardo, viene assalita dai fotografi, calca l'asfalto con passo deciso, senza calze, con tacchi vertiginosi, tshirt senza reggiseno e minigonna inguinale, sicura, bella e sensuale. Belen Rodriguez ritorna a “sfilare” durante la settimana della moda a Milano. Non sale in passerella, ma il suo ancheggiare è unico, il suo modo di muovere il fondoschiena inconfondibile, il petto in fuori e il sorriso smagliante. La Rodriguez è sempre la più sexy. Lei lo sa e sfida sorniona i flash. Il parterre le sta stretto e la sua cavalcata nel backstage attira tutti gli sguardi...