Belen: "Faccio solo ciò che mi rende felice"

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino non è ufficiale, ma gli indizi sono tantissimi. L'ultimo, in ordine di tempo, è la frase sibillina che la showgirl ha postato su Instagram: "In questo momento della mia vita, sto cercando di fare esclusivamente le cose che mi rendono felice". Sono in molti a leggere in queste parole un riferimento alla ritrovata intimità con il papà del suo Santiago, anche se per il ora lei si diverte in Argentina.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un riavvicinamento tra Belen e Stefano, che sono stati sposati dal 2013 e dal 2015. Un certo feeling tra i due è evidente, e loro non fanno nulla per nascondere la ritrovata intesa. Prima la showgirl ha lanciato un chiaro messaggio via radio al suo ex marito, dicendogli con voce suadente: "Ti aspetto a casa". Poi, come documentato da Chi, i due avrebbero trascorso qualche giorno insieme nella casa milanese della Rodriguez con il piccolo Santiago. Padre e figlio avrebbero quindi accompagnato Belen, in partenza per l'Argentina, all'aeroporto di Linate, dove gli ex coniugi si sono abbracciati teneramente e salutati tra le lacrime.



A sganciare un'altra bomba ci ha pensato Alfonso Signorini, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui si vede chiaramente un bacio tra il ballerino e Belen. Proprio al direttore di Chi, e a tutti quelli che fanno il tifo per la coppia, sembrerebbe rivolto il post di Belen: "Faccio quello che mi rende felice", parole che suonano quasi come una conferma. Nel frattempo, lei si diverte con le amiche a Buenos Aires, mentre lui è a Napoli. Chissà cosa succederà al loro prossimo incontro?