Belen e De Martino insieme, baci e coccole: guarda il video

“Si amano ancora” scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini che pubblica una serie di scatti di Belen e Stefano in aeroporto. I due avrebbero trascorso un paio di giorni insieme nella casa milanese della Rodriguez con Santiago. Poi padre e figlio hanno accompagnato Belen a Linate e lì è andato in scena il tenerissimo siparietto di famiglia. I due si abbracciano: il ballerino tiene stretta la sua ex e la bacia dolcemente, lei si lascia cullare e si avvinghia, gli accarezza i capelli, lo bacia e gli scende persino una lacrima quando deve separarsi per prendere il volo.



Il riavvicinamento pare ormai ufficiale. Del resto nelle ultime settimane che qualcosa stava cambiando nella coppia lo si era capito. Belen in radio aveva lanciato una frecciatina a Stefano dicendo: “Ti aspetto a casa”. A un evento mondano si erano presentati insieme, scambiandosi abbracci e coccole in pubblico. Ora i baci... inequivocabili. Adesso però la Rodriguez è tornata nella sua terra (la seconda volta in meno di un mese): non si sa se per lavoro, per vacanza o per chi. Ma il suo ritorno in Italia sarà sicuramente speciale...