Meghan Markle a New York con le amiche

Sorridente e felice, le mani a tenere stretto il pancione, mise in total black e sguardi catturati ovunque vada. Meghan Markle è sbarcata a New York, per la prima volta dopo le nozze del maggio 2018 con il principe Harry. L'occasione è un baby-shower con le care amiche, ma la duchessa di Sussex ne approfitta per qualche giorno di relax tra visite ai musei e cene lussuose, come quella con Serena Williams.