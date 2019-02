Oriana Sabatini, bikini hot senza Paulo Dybala

Attrice di soap, modella, blogger e cantante, fisico pazzesco e occhi ammalianti, Oriana Sabatini, 22enne argentina, ha stregato il calciatore bianconero Paulo Dybala. Sul suo profilo posta scatti mozzafiato in bikini, ma si lascia travolgere dalla nostalgia. Pubblicando una foto di coppia con il giocatore della Juventus scrive: “Abbiamo mille foto, non sarà la migliore ma è sicuramente la mia preferita perché è stata la prima. Il secondo è perché quel giorno mi hai fatto ridere come mai prima e spero che continui a farmi ridere così sempre? Buona giornata, amore mio”. I due fanno coppia fissa dalla scorsa estate.