Satta, Pellegrinelli e Ferragni al parco con i figli: mamma che belle!

Un pomeriggio con aria primaverile al parco a Milano per tante mamme vip. Melissa Satta e Marica Pellegrinelli sono andate insieme ai loro bimbi a divertirsi tra giostrine e dolciumi. Chiara Ferragni si è fatta accompagnare da Fedez e dal nonno per portare il piccolo Leone sull'altalena. Guarda le belle come si divertono a scorrazzare sui giochini...

Sorridente e felice Melissa Satta, fresca di compleanno e pure di separazione, porta Maddox, 4 anni, avuto dall'ex marito Kevin Prince Boateng, a giocare insieme agli amichetti Raffaela Maria, 7 anni, e Gabrio Tullio, quasi 4 anni, con mamma Marica Pellegrinelli (mentre papà Eros Ramazzotti è impegnato in tour). Le due amiche si concedono anche qualche peccato di gola e sfoggiano sorrisi e forme al top davanti ai flash che le inseguono.



Selfie e video fai da te invece per i Ferragnez, anche loro al parco a Milano con Leone e il papà del rapper. Giostre e altalena per il figlio della fashion blogger che sfodera una mise da pomeriggio di relax. Grandi sorrisi, baci al marito e coccole al bimbo prima di annunciare sui social settimane ricche di impegni mondani (a partire dal party degli Oscar a Los Angeles a cui parteciperà in coppia con Fedez).