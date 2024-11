la settimana delle stelle

Una settimana da vip all'insegna dell'amore e dei buoni sentimenti. La figlia di Loredana Lecciso ha celebrato per la terza volta le nozze con Yan Goby, mentre Rkomi è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata. Diana Del Bufalo si è lasciata andare a confessioni piccanti sulla scoperta del sesso e Wanda Nara ha baciato sui social L-Gante. Anche tra Francesco Totti e Ilary Blasi è iniziato il disgelo, con gli ex coniugi che si sono stretti la mano in tribunale. Ma ad accendere di più la curiosità sono state le foto di Chiara Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera: nuova coppia affiatatissima e pizzicata mano nella mano. Arrivano aggiornamenti dalla royal family: il principe William rivela che Kate Middleton "sta molto bene", mentre la regina Camilla è costretta a uno stop per motivi di salute.