Brigitta Cazzato si è laureata a Milano nel campo della moda, ma per anni si è divisa tra la vita in Italia e il volontariato in Africa, dove è andata a vivere con Jan. I nonni paterni possiedono una casa a Watamu, sulla costa del Kenya, ed è proprio lì che la figlia di Loredana Lecciso ha incontrato Jan Goby nel 2021. Pare che nel dicembre 2022 si siano sposati con una cerimonia civile a Lecce. A distanza di qualche mese hanno voluto celebrare le nozze in Kenya in maniera riservata. Ora è arrivato il momento di un altro sì e di una bella festa con tantissimi amici.