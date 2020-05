Loredana Lecciso: "Al Bano ha voluto fare chiarezza sulla nostra storia"

Loredana Lecciso torna in tv, e lo fa per parlare della sua relazione con Al Bano. A "Live - Non è la d'Urso" la showgirl ha parlato del rapporto che ha con il cantante di Cellino San Marco e di una recente intervista rilasciata da lui in cui dichiarava: "Io e Loredana siamo di nuovo innamorati".

"Lui è una persona schiva e riservata - ha spiegata - la sua non è stata una dichiarazione estemporanea. Ha solo giustificato la nostra storia insieme, ha voluto fare chiarezza e mettere i puntini sulle i, rispetto ad altre situazioni che potevano accavallarsi in quel momento. Alle volte è stata travisata la vicenda tra noi, ma siamo una normalissima famiglia".