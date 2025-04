la settimana delle stelle

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno annunciato di essersi lasciati, dicendo però che questo non significa "perdersi, ma evolvere, con amore”. Di altro avviso Wanda Nara e Mauro Icardi, sempre più in lotta dopo l'addio. Lei ha ammesso i tradimenti, visto che comunque sul lato economico non ha nulla da perdere. Non conoscono crisi Diletta Leotta e Loris Karius: lui si è infortunato a Düsseldorf e lei l'ha raggiunto il prima possibile. E' un momento di serenità del cuore anche per Micaela Ramazzotti, che non potrebbe essere più felice con Claudio Pallitto. Elena D'Amario è stata pizzicata tra le braccia della nuova fiamma, mentre Cecilia Capriotti ha annunciato le nozze imminenti.