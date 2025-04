Elena D'Amario paparazzata con il nuovo amore

Elena D'Amario ha un nuovo amore, e i baci pubblicati dal settimanale Diva e Donna non lasciano dubbi. Archiviata la storia con Massimiliano Caiazzo, la ballerina e giudice di "Amici" è stata paparazzata insieme a un altro uomo. Le loro effusioni non sono sfuggite ai fotografi, che hanno immortalato la coppia a romanticamente insieme. Tra loro l'intesa è tanta, e si vede anche dal look che sfoggiano: praticamente identico!