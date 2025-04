Cecilia Capriotti sposa Gianluca Mobilia: “Era il mio sogno”

Tra Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia è stato un colpo di fulmine. L'incontro è avvenuto a Panarea, dove Cecilia Capriotti si trovava in vacanza, su invito di un'amica desiderosa di presentarle l'uomo giusto per lei. "Ero partita con mia mamma e mia sorella. Era il primo anno che ero single", racconta la showgirl. Dopo un tour in barca, ha visto per la prima volta quello che sarebbe diventato il suo compagno, Gianluca Mobilia. “Quando scendo dalla barca con mia mamma e mia sorella e vedo lui al bar del porto e senza sapere chi fosse, mica me lo ricordavo, ho pensato: ‘Questo sì che mi fa impazzire’, un colpo di fulmine – ha raccontato Cecilia al settimanale “Chi” - E mia mamma, vedendo lui ha detto: ‘Questo è proprio il principe azzurro’. E io, rivolgendomi a Manola, mia sorella: ‘È mio!’. Perché anche lei era single". Il primo appuntamento davanti a uno spettacolo della natura: "Dopo la cena, mi ha invitato da lui, io e lui soli, sulla sua terrazza, a vedere l’eruzione del vulcano" ha aggiunto la Capriotti.