Cecilia Capriotti a Dubai, compleanno hot senza il marito Gianluca

Del resto, Cecilia Capriotti è abituata a sorprendere i suoi fan con look mozzafiato e location da sogno e allora per il suo compleanno ha deciso di concedersi una calda vacanza. Ma, dopo la brutta avventura con un furto subito mentre era fuori Milano, ora sui social avvisa i ladri: “A casa è rimasto Gianluca!”. La festa negli Emirati, dunque, è senza il marito.

“I miei amici e i miei 33 anni” scrive spiritosa postando foto e video dei festeggiamenti al ristorante con Veronica Zimbaro, moglie dell’ex portiere Marco Storari. Non ha Gianluca Mobilia al suo fianco, rimasto a Milano, ma regala a lui e ai fan siparietti bollenti. In spiaggia sfoggia curve da capogiro avvolte in costumi che fanno risaltare il suo décolleté prosperoso e sorride all’obiettivo. Sfoglia la gallery e guarda la vacanza a Dubai di Cecilia…

