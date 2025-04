Micaela Ramazzotti: “Ecco la mia scalata verso la felicità e l’amore per Claudio”

Micaela Ramazzotti descrive i suoi figli Jacopo, 15 anni, e Anna, 12, come due ragazzi belli ed educati. Della sua adolescenza, invece, ricorda volentieri le bravate. “Frequentavo il liceo artistico soprattutto per divertirmi e in classe ero un po’ una leader, per far ridere i compagni rispondevo male ai professori, lanciavo la creta nell’aula di modellazione: quanta ne è volata…”. Ma non ha mai ceduto alle droghe: “Quando capitava che me la offrivano, magari le pasticche in discoteca, rispondevo con una bugia: ‘Ah sì, ho già dato, grazie’. Idem con le canne. Non volevo perdermi”. Spericolata in strada, ora dice: “Col motorino mi sentivo invincibile ed ero una pazza scatenata. Solo dopo un brutto incidente – spaccai tutto, il ginocchio, punti su punti – rallentai. Suonò come un avvertimento: la vita sa essere cattiva, può anche non perdonare”.